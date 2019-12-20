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منوعات

فيضانات تضرب المملكة المتحدة فى الكريسماس | فيديو وصور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:31 م
الفيضانات في بريطانيا
الفيضانات في بريطانيا
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أماني إبراهيم
سيستقبل البريطانيون عيد الميلاد بالفيضانات، والتي ازدادت شدتها في البلاد اليوم حتى أغرقت أكثر من 50 منزلا في بلدة واحدة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أصدرت السلطات أكثر من 160 إنذارا وتحذيرا من الفيضانات في جميع البلاد، خاصة وأن هطول الأمطار سيستمر لمدة 3 أسابيع أخرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة، أغرقت الشوارع ووصل ارتفاعها إلى الطوابق العليا من المباني، والتي تسببت في إغلاق المتاجر ونوافذ المنازل بالكامل، وتحولت الشوارع والطرق السريعة إلى بحيرات مياه.

وعملت سيارات سحب المياه على إنقاذ الموقف، حيث انطلقت عدة سيارات بالشوارع للتحذير من السير في مياه الفيضان التي تسببت في حالة فوضى عامة حيث غمرت المياه New Road Cricket Ground للمرة الخامسة هذا العام.

وتضمنت التحذيرات أيضا التوقف عن استخدام السيارات خلال هذا الطقس، وحذر مكتب الأرصاد الجوية السائقين وضرورة توخي الحذر من الفيضانات وتزايد ارتفاع المياه بالإضافة إلى عواصف تصل إلى 70 ميلًا في الساعة في المناطق الساحلية.

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