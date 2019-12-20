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فن

تأبين المخرج الراحل سمير سيف بالجامعة البريطانية.. غدا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:40 م
سمير سيف
سمير سيف
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شروق ابراهيم
تقيم الجامعة البريطانية واتحاد النقابات الفنية في السادسة مساء غد السبت، أمسية لتأبين المخرج الراحل الدكتور سمير سيف رئيس قسم السينما بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر .

وصرح الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية بأنه من المقرر أن يشارك في حفل التأبين أسرة وطلبة الجامعة والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي ونقيب السينمائيين مسعد فودة والمخرج هاني لاشين والناقد الفني كمال رمزي والمصور الكبير سمير فرج والمنتج محسن علم الدين، والفنانون سمير صبري وليلى علوي وإلهام شاهين ولبلبة وهاني رمزي والأنبا بيمن أسقف نقادة .

وأضاف دكتور شومان أن الجامعة البريطانية بمصر قد قررت إطلاق اسم الراحل الكبير سمير سيف على دفعة خريجي كلية الإعلام بالجامعة لعام 2020 .
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