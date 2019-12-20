اخبار التعليم.. منح دراسية مقدمة من الهند والمجر.. إعفاء 5 آلاف طالب من المصروفات الدراسية في جامعة القاهرة هذا العام

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
بعد تكريمها من الأزهر.. معلمة تشرح الوسائل التعليمية الجديدة في التعلم
من 4 -23 يناير.. محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الصفوف الدراسية
في عيد العلم الـ 16.. جامعة القاهرة تستعرض نتائج التحول إلى الجيل الثالث للجامعات وتكرم علماءها البارزين
رئيس جامعة الأزهر: بعض المذيعين لا يجيدون اللغة العربية.. فيديو
طارق شوقي: التطوير واضح في التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية خير دليل
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الهند والمجر
رئيس جامعة القاهرة: إعفاء 5 آلاف طالب من المصروفات الدراسية هذا العام
جامعة القاهرة تنتهي من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول
الأحد.. 22 ديسمبر معهد التمريض بجامعة حلوان يبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول
تفاصيل مسابقة القرآن الكريم المشتركة بين طلاب المعاهد وجامعة الأزهر
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
بعد تكريمها من الأزهر.. معلمة تشرح الوسائل التعليمية الجديدة في التعلم
من 4 -23 يناير.. محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الصفوف الدراسية
في عيد العلم الـ 16.. جامعة القاهرة تستعرض نتائج التحول إلى الجيل الثالث للجامعات وتكرم علماءها البارزين
رئيس جامعة الأزهر: بعض المذيعين لا يجيدون اللغة العربية.. فيديو
طارق شوقي: التطوير واضح في التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية خير دليل
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الهند والمجر
رئيس جامعة القاهرة: إعفاء 5 آلاف طالب من المصروفات الدراسية هذا العام
جامعة القاهرة تنتهي من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول
الأحد.. 22 ديسمبر معهد التمريض بجامعة حلوان يبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول
تفاصيل مسابقة القرآن الكريم المشتركة بين طلاب المعاهد وجامعة الأزهر