تفاصيل مسابقة القرآن الكريم المشتركة بين طلاب المعاهد وجامعة الأزهر

تنظم الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، مسابقة للقرآن الكريم بالإشتراك مع طلاب وطالبات جامعة

الأزهر ماعدا طلاب كلية القرآن الكريم بطنطا.



ويشترط في المتقدمين للمسابقة أن يكون الطالب مقيد بالكلية في العام الجامعي الحالي، مع ضرورة استبعاد كل من سبق له صرف الجوائز في الأعوام السابقة سواء في المرحلة الجامعية أو المعاهد.



وترسل استمارات الطلاب الحاصلين على درجة ۸۰% فأكثر للإدارة العامة لرعاية الطلاب بالقاهرة، معتمدة من لجنة التحكيم ومختومة من الكلية ومرفقا بها صورة البطاقة الشخصية ذات الرقم القومي و كارنيه الكلية حديث وإثبات القيد الحديث وصورة فوتوغرافية حية منه على الاستمارة.



ونبهت جامعة الأزهر، على ضرورة إبلاغ جميع الكليات حتى يتمكنوا من إجراء اختبارات المهنية وتصعيد الحاصلين على النسبة المقررة للاشتراك في هذه المسابقة الكبري بالإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وتعلن هذه التعليمات في مكان واضح للطلاب.

