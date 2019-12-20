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تعليم

رئيس جامعة القاهرة: إعفاء 5 آلاف طالب من المصروفات الدراسية هذا العام

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
كشف الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عن عدد الطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2019/ 2020 .

أوضح الدكتور الخشت لـ "صدى البلد" أن الجامعة أعفت ٥٠٠٠ طالب من الطلاب غير القادرين من المصروفات الدراسية من منطلق مسؤوليتها تجاه الوطن وأبنائها الطلاب غير القادرين وبالرغم أيضا من التكلفة الضئيلة للرسوم الدراسية.

وأكد رئيس الجامعة أنه لا زيادة في المصروفات الدراسية هذا العام نهائيًا سواء الرسوم الدراسية أو رسوم الإقامة بالمدن الجامعية، وإنه بالرغم من الزيادة في غلاء المعيشة لا يدفع طلاب المدن إلا جزءًا بسيطًا لا يُقارن بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الجامعة، حيث يدفع الطالب ١٦٠جنيها للإقامة، و١٨٥جنيها للتغذية طوال الشهر للوجبات الثلاث.

وأعلن الدكتور الخشت: قررنا هذا العام إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتظام وانتساب، للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020.

وقال: مازالت الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، و تقدم الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.
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