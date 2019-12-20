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أخبار البلد

مطارا القاهرة وشرم الشيخ يودعان المشاركين بمنتدى شباب العالم.. صور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:25 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
غادر مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، جميع المشاركين في منتدى شباب العالم، على متن رحلات مصر للطيران الناقل الوطني للمنتدى الذي عقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة ما بين 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.

وقامت فرق عمل مصر للطيران بالتعاون مع سلطات مطاري القاهرة الدولي وشرم الشيخ الدولي، بتسهيل إنهاء إجراءات الركاب المسافرين، على متن رحلات الشركة الوطنية في مطار شرم وحتى انهاء إجراءات سفرهم إلى دولهم من خلال مطار القاهرة.

شهد جناح مصر للطيران الدعائي والتسويقي في منتدي شباب العالم المقام إقبالا كبيرا من المشاركين بالمنتدي منذ انطلاقه للاستفسار عن خدمات مصرللطيران وتعديل ومراجعة حجوزاتهم علي رحلات مصرللطيران الدولية والداخلية.

وصلت حجوزات مصر للطيران للسياحة بالتعاون مع الحجز المركزي بالقطاع التجاري بشركة الخطوط الجوية للمشاركين في المنتدى إلي مايقرب من 8000 تذكرة طيران دولية وداخلية منذ بدايته وحتى انتهاء فاعلياته وتم تقديم هدايا تذكارية للزوار.
مطارا القاهرة وشرم الشيخ يودعان المشاركين بمنتدى شباب العالم.. صور
مطارا القاهرة وشرم الشيخ يودعان المشاركين بمنتدى شباب العالم.. صور
مطارا القاهرة وشرم الشيخ يودعان المشاركين بمنتدى شباب العالم.. صور
مطارا القاهرة وشرم الشيخ يودعان المشاركين بمنتدى شباب العالم.. صور
مطارا القاهرة وشرم الشيخ يودعان المشاركين بمنتدى شباب العالم.. صور
مطارا القاهرة وشرم الشيخ يودعان المشاركين بمنتدى شباب العالم.. صور
مطارا القاهرة وشرم الشيخ يودعان المشاركين بمنتدى شباب العالم.. صور
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