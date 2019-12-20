المسماري: نرفض الغزو التركي لـ ليبيا.. وسنقاومه بكل قوة

اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تركيا بمحاولة دخول الأراضي الليبية عبر مدينة مصراتة.



وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي، "نرفض الغزو التركي وسنقاومه إذا حدث بكل قوة"، متوعدًا بتدمير أي جهة تقدم الدعم لتركيا داخل ليبيا.



وقال المسماري إن الجيش الليبي يواصل استهداف ذخيرة وأسلحة ومواقع عسكرية للميليشيات في مصراته.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن الهدف من الغارات على مصراته؛ هو شل قدرات الميليشيات الإرهابية العسكرية.



وجدد المسماري التأكيد على أن مهلة انسحاب ميليشيات مصراتة من طرابلس، تنتهي منتصف ليل بعد غد، الأحد.