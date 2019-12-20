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أخبار العالم

هل يجرؤ على فعلها.. أردوغان يهدد بتحرك ضد روسيا في ليبيا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:44 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومًا على موسكو، وذلك عقب ساعات من تصريحات وزارة الخارجية الروسية بشأن قلقها من إرسال أنقرة قوات عسكرية إلى ليبيا.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، قال أردوغان، إن بلاده لا يمكنها البقاء صامتة تجاه دعم روسيا الجيش الوطني الليبي في ليبيا.

وزعم: "هذا هو الوضع ولن يكون من الصواب أن نلتزم الصمت في مواجهة كل هذا. فعلنا أفضل ما يمكننا حتى الآن وسنواصل ذلك".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت، اليوم الجمعة عن قلقها من احتمال قيام تركيا بإرسال قوات إلى ليبيا.

ووفقًا لوكالة "إنترفاكس" الروسية، قال مصدر بالوزارة، اليوم الجمعة، إن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا لا يمكنه سوى تعقيد الوضع في البلاد.

وأضاف المصدر أن الاتفاق الأمني بين تركيا وحكومة السراج غير الشرعية يثير تساؤلات كثيرة بالنسبة لموسكو.

وكانت مصادر ذكرت أن تركيا أرسلت أسلحة إلى مدينة مصراتة، لنقلها إلى ميليشيات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، بعد إعلان بعد إعلان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الخميس الماضي، انطلاق المعركة الحاسمة لتحرير طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والميليشيات التركية الموالية لها، وتقدم الجيش الليبي في معركته.
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