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أخبار العالم

ليبيا.. مصادر عسكرية تؤكد وجود مليشيات تركية في صفوف الإرهابيين بطرابلس

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت مصادر عسكرية ليبية لوكالة "سبوتنك" الروسية، اليوم الجمعة، أن هناك فرق اقتحام وقناصة أتراك يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق في محور خلة الفرجان بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المصادر: "لقد رأينا جنود أتراك يقاتلون على الأرض في محور خلة الفرجان بطرابلس في صفوف المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق ونراهم بأعيننا"، مؤكدة أن "الجنود هم عبارة عن قناصة وفرق اقتحام اتراك".

وأضافت: "المليشيات المسلحة والمرتزقة الذين معهم كل يوم في تراجع إلى الوراء أمام مدفعيات قواتنا المسلحة، فيما يسيطر الجيش الوطني الليبي والوحدات العسكرية كل يوم على أماكن جديدة ولكن تقدم قواتنا بطئ لكن دائم".
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