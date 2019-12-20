المتحدث باسم الجيش الليبي: حكومة السراج دمية في أيدي أردوغان

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن حكومة الوفاق الوطنية غير الشرعية والتي يرأسها فايز السراج، تعتبر "دمية" في أيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وقال المسماري في مؤتمر صحفي له فجر اليوم الجمعة: "المحاولات اليائسة التي يقوم بها فائز السراج المغلوب على أمره في اللحظات الأخيرة المتمثلة في طلبه هذه الليلة رسميا ً وعلنياً من تركيا تقديم الدعم اللوجستي والفني العسكري ما هي إلا محاولة تعلق الغريق بالقشة".



