المتحدث باسم الجيش الليبي: حكومة السراج دمية في أيدي أردوغان

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن حكومة الوفاق الوطنية غير الشرعية والتي يرأسها فايز السراج، تعتبر "دمية" في أيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال المسماري في مؤتمر صحفي له فجر اليوم الجمعة: "المحاولات اليائسة التي يقوم بها فائز السراج المغلوب على أمره في اللحظات الأخيرة المتمثلة في طلبه هذه الليلة رسميا ً وعلنياً من تركيا تقديم الدعم اللوجستي والفني العسكري ما هي إلا محاولة تعلق الغريق بالقشة".
وأضاف: " الحرب خيارًا أجبرنا عليه لتحرير ليبيا من هيمنة المليشيات الإرهابية المؤتمرة بأوامر تركيا وقطر، وأجبرنا عليه لإعادة توحيد البلاد كاملة تحت قيادة وطنية ليبية واحدة تجنباً لمشاريع التقسيم والتجزئة إلا انه وفي الوقت نفسه يحزننا ما نراه من قتلى".