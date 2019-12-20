الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في ارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية

قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا، في ارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية؛ مما قد يشمل توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.



وأشارت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، في بيان "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وفي قطاع غزة".



وأوضحت "بنسودا" أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية، تدخل المحكمة؛ فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.



وأكدت أن طلب تدخل المحكمة صدر عن الأراضي الفلسطينية.