شوقي غريب يروي تفاصيل التحدي مع رمضان صبحي في أمم أفريقيا.. فيديو

تحدث شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي عن التحدي الذي حدث بينه وبين رمضان صبحي نجم النادى الأهلي قبل المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا تحت 23 عاما التى أقيمت فى مصر.



وتوج منتخب أولمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى تاريخه ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وقال شوقى غريب على هامش ندوة "صدى البلد": عقدت جلسة مع رمضان صبحى ووكيل أعماله نادر شوقى فى التجمع الخامس، وسألته: "هل لديك استعداد للتحدي؟؛ فأجاب: نعم أقبل التحدي".



وتابع شوقي غريب: قلت لرمضان صبحى، التحدى سيبدأ فى شهر نوفمبر بالمشاركة ضمن نهائيات أمم أفريقيا، والتحدي الأول هو التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ثم التتويج بلقب البطولة الإفريقية، وأجاب اللاعب بالقبول.



وشدد شوقي غريب، على أن الوضع الطبيعى لرمضان صبحي، التواجد ضمن صفوف المنتخب الأول، موضحا أنه تمت مخاطبة اللاعب حينما كان فى إنجلترا بصفوف فريق هدرسفيلد، إلا أن الإصابة حالت دون حضوره فى معسكر الإمارات، وحينما عاد إلى الأهلي كانت الأمور أكثر سهولة فى استدعائه ومشاركته بالمعسكرات التدريبية.