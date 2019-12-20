حزب الوفد يمنح علي معلول جائزة أفضل لاعب محترف في 2019

أبدى علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، سعادته، بالتواجد في حزب وجريدة الوفد، وحصوله على جائزة أفضل لاعب محترف لعام 2019، والتي يقدمها الوفد من خلال الاستفتاء الخاص به.



وقال النجم التونسي، في تصريحاته خلال حفل تسلم الجائزة: "فخور بالتواجد في بيت الأمة، حزب الوفد فخر لكل عربي، وأنا فخور بالتكريم ".



وأضاف علي معلول: " أتمنى السنة القادمة يكون الأهلي متوجًا ببطولة أفريقيا".



وينظم حزب الوفد، اليوم الجمعة، احتفالية كبرى، لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي لعام 2019.



وحضر الحفل، المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.