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أخبار العالم

اشتباكات بين الجيش اللبناني والمحتجين على تكليف حسان دياب برئاسة الحكومة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:23 م
اشتباكات بين الجيش
اشتباكات بين الجيش اللبناني والمحتجين في بيروت
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رحيم يسري
اندلعت اشتباكات بين المحتجين والجيش اللبناني، حيث فرقت قوات الأمن مئات من أنصار رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، ممن يرفضون تكليف رئيس الوزراء الجديد، حسان دياب، المدعوم من حزب الله.

وأفادت شبكة "ال بي سي" بوقوع إصابات بين صفوف القوى الأمنية والجيش اثر تعرضهم للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية في كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت.

وتجددت الاشتباكات عقب تكليف الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، حسان دياب، برئاسة الحكومة في البلاد خلفًا للرئيس المستقيل، الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتًا لصالح دياب.

فيما أطلقت قوات الجيش لغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين لتفريقهم.

وفور الإعلان عن تكليف دياب، خرج المتظاهرون منددين بالقرار، كما قطع بعضهم الطرقات في بيروت وطربلس وصيدا.

كما وصلت مجموعة أخرى من المحتجين إلى محيط منزل رئيس الحكومة الجديد مرددين شعارات رافضة لتكليفه، ومؤيدة للحريري.
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