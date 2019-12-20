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فن

فستان أحمر.. منى ممدوح تبهر متابعيها على إنستجرام  

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:48 م
منى ممدوح
منى ممدوح
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محمد بدران
شاركت الفنانة الشابة منى ممدوح، جمهورها، بصورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت منى ممدوح فستانا أحمر مكشوف الظهر والكتفين، واختارت تسريحة الشعر الأسود المنسدل مع ماكياج جريء.

وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير ومن تعليقاتهم "البطل - بحبك - الاحمر يليق بيكى - برنسيسة - الاحمر بيخافوا منه - بتجنني - ايه العسل ده".


يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شاركت منى ممدوح فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.
فستان أحمر.. منى ممدوح تبهر متابعيها على إنستجرام  
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