ماجد المصري: لم اتقن دور خليل المشلول في زلزال .. فيديو

قال الفنان ماجد المصرى، إن يحب جميع الادوار التى قام بها، مضيفا أنه يرى جميعها أخذت منه مجهود.



وأضاف ماجد المصري خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "مساء دي إم سي"المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك أشخاص علقوا على الدور الذى قام به فى مسلسل "زلزال" مجسدًا دور خليل وانه لم يستطيع باتقان الدور عندما كان خليل مشلول.



وتابع المصرى، أنه يعيش فى الادوار التى يقوم بها أكثر مما يعيش فى حياتة الطبيعية، لأنه أغلب أوقاته في التصوير والتجهيزات للأعمال الفنية الخاصة به.



وأشار ماجد المصرى، إلى أن قام بعمل مقلب فى الممثلة مايا دياب عندما كانت فى المطعم مع حمدى بدر، مضيفا أن تجمعه علاقة وطيدة مع الفنانه اللبنانية.