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رياضة

طارق سليمان: الجهاز الطبي لليفربول يهيمن على محمد صلاح خلال معسكرات المنتخب

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:11 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبدالله هشام
قال طارق سليمان الطبيب السابق لمنتخبنا الوطني للكرة، إن الطب الرياضي أصبح عنصر أساسي لنجاح الفرق والمنتخبات خلال الفترة الحالية.

وأضاف طارق سليمان ، خلال برنامج «الماتش»، الذى يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مخطط الأحمال البدني، له دور بالغ الأهمية من خلال إعداد اللاعبين، للموسم الطويل، ببرامج متزنة تحافظ على لياقتهم دون الإضرار بهم، أو تعرضهم للإصابات، موضحا أن هناك عدد من اللاعبين لا يستطيعون تحمل برامج التدريب والبعض من ينكر إصابته للاستمرار بالملعب.

وأشار طارق سليمان إن أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، لديها أجهزة طبية وللتأهيل على مستوى عالى، وذلك لما تمتلكه هذه الأندية من إمكانيات وميزانيات ضخمة.

كما أكد على رفضه التام لهيمنة نادي ليفربول الإنجليزي ، على محمد صلاح عند تواجده فى مصر، بل على الجهاز الطبي فى الريدز أن يتعاون مع نظيره بالفراعنة، مشددا أن محمد صلاح طالما جاء إلى مصر فأصبح تحت مسئولية المنتخب المصري .
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