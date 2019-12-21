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ثقافة

تكريم عاشقة آثار الإسكندرية من ثاني أقدم جمعية في مصر.. صور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
علاء المنياوي
عبرت الدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي عن سعادتها بتكريمها في احتفالية أقيمت بمناسبة تجديد مقر جمعية الآثار بالإسكندرية.

الاحتفالية حضرها الدكتور خالد العناني وزير الآثار،والذي تم تكريمه ومنحه درع الجمعية،وذلك لمجهودات وزارة الآثار في المشروعات الأثرية المختلفة من حفائر وترميم وغيرها،خاصة أن بعضها ساهم في حماية وصيانة المواقع الأثرية المختلفة في الإسكندرية.

وقالت أنها تم تكريمها كونها من قدامي الأثريين في الإسكندرية،حيث بدأت العمل كمفتش آثار ومرافقة العديد من البعثات الأجنبية في الحفائر،كما أنها قد شاركت بخبرتها في عدد من الضبطيات القضائية فيما يتعلق بالآثار ومكافحة تهريبها والحفر خلسة بحثا عنها.

وعملت د.نادية خضر رئيسًا لقسم الآثار المصرية في متحف الإسكندرية القومي ووكيلا للمتحف،حتي وصلت لمنصب المدير العام،بعدها تم تعيينها مديرا عاما للمتحف اليوناني الروماني.

ونظرا لخبراتها فقد تم تعيينها في منصب المشرف العام على متاحف الاسكندرية ورشيد ومطروح،حتي تولت منصبها الحالي رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي بدرجة وكيل وزارة،وذلك بقراري وزير الآثار ورئيس الوزراء.

وتحظي د.نادية خضر بشعبية كبيرة في الإسكندرية،خاصة أنها تقوم بنشاط ميداني كبير هناك لنشر الوعي الأثري داخل المجتمع السكندري،والتعريف بالاهمية الحضارية والأثرية لمدينة الإسكندرية، بالإضافة للمشاركة في تدريب الآلاف من الطلاب الاثريين في مجال علم المتاحف، كما أنها تشارك بصفة مستمرة في جميع أنشطة الجمعية الأثرية والثقافية،وهي أيضًا عضو اتحاد الاثريين العرب.
تكريم عاشقة آثار الإسكندرية من ثاني أقدم جمعية في مصر.. صور
تكريم عاشقة آثار الإسكندرية من ثاني أقدم جمعية في مصر.. صور
تكريم عاشقة آثار الإسكندرية من ثاني أقدم جمعية في مصر.. صور
تكريم عاشقة آثار الإسكندرية من ثاني أقدم جمعية في مصر.. صور
تكريم عاشقة آثار الإسكندرية من ثاني أقدم جمعية في مصر.. صور
تكريم عاشقة آثار الإسكندرية من ثاني أقدم جمعية في مصر.. صور
تكريم عاشقة آثار الإسكندرية من ثاني أقدم جمعية في مصر.. صور
تكريم عاشقة آثار الإسكندرية من ثاني أقدم جمعية في مصر.. صور
تكريم عاشقة آثار الإسكندرية من ثاني أقدم جمعية في مصر.. صور
تكريم عاشقة آثار الإسكندرية من ثاني أقدم جمعية في مصر.. صور
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