أهالي النعام يشكون من الكلاب الضالة

بعث عمر عبد الرحيم،أحد قراء "صدى البلد"، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري، يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة النعام بالقاهرة .





وأوضح عمر أن منطقة النعام تحديدا شارعى سليم وامتداد شارع عين شمس تعاني من انتشار الكلاب الضالة ليلا، مشيرا إلى إيذائها العديد من الأطفال ما يثير الفزع فى قلوب المارة.





وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل حل المشكلة.





ويقدم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360