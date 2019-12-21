صبري فواز: أحسن حاجة في 2019 إنها هتخلص.. فيديو

عبّر الفنان صبري فواز، عن سعادته بالتكريم عن مسلسل "قيد عائلي" في حفل مهرجان النيل للدراما، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى.



وقال صبري فواز، لـ كاميرا "صدى البلد": التكريم شيء على راسي، وسعيد إنه يتم تكريمي عن مسلسل "قيد عائلي"، وأتمنى أن أكون أستحق هذا التكريم، كما أن المسلسل حقق نجاح كبير أكثر من الذي توقعته.



أما عن فكرة المسلسل التي تقوم على البطولة الجماعية قال : المؤشرات كل مرة بتقول ان الأعمال الجماعية بتنجح والناس حباها ف، خلينا نكمل فيها بما انها حلوة وعاجبة الناس".



وتحدث عن فيلم "استدعاء ولي عمرو" قائلًا:" هو فيلم كوميدي ودمه خفيف وانا عامل شخصية يسري وهي شخصية كوميدي وحاجة جميلة ان شاء الله يعجبكوا".



بينما قال صبري فواز عن عام 2019 :" أحسن حاجة انها هتخلص وأوحش حاجة مش هقولها".