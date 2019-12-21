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محافظات

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:55 م
وزيرة الصحة تتفقد
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء
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ايمن محمد
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، عددًا من المنشآت الطبية، الجاري تطويرها لرفع كفاءتها، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير الشاملة بوحدة صحة رأس مسلة، مشيرةً إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال التطوير بها وصلت لـ70% ، حيث وجهت الشكر للشركة المنفذة لجهودها في سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجدول الزمني.

كما تفقدت الوزيرة أعمال التجهيزات والتطوير الجارية بمستشفى رأس سدر المركزي، حيث بدأ العمل في أعمال رفع كفاءة الواجهات والأسوار الخارجية، وتنسيق الموقع العام للمستشفى.

وقال مجاهد إن وزيرة الصحة شددت خلال زيارتها للمستشفى على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقًا للمواعيد المحددة، حيث تشمل المستشفى 78 سريرًا، وغرفتي عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و5 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، و11 عيادة خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان شددت على مراعاة كفاءة تشغيل المستشفى، ومراجعة الصيانات لكافة الأنظمة، وشبكة الغازات، والأسانسيرات، طبقًا لأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى مراجعة صيانة كافة الأجهزة الطبية، مشيرةً إلى أن المستشفى يقع بموقع جغرافي هام ويخدم المصطافين، الذين يبلغ عددهم في موسم الصيف أكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى أهالي مدينة رأس سدر.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال التطوير بوحدة صحة أبو صويرة، وحرصت على تفقد أقسام الوحدة المختلفة، ووجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي، بضرورة مراعاة كافة معايير الجودة وفقًا للمعايير العالمية، لبناء وتجهيز الوحدات الصحية، بما يتوافق مع معايير الهيئة العامةالاعتماد والجودة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء
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