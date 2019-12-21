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فن

دعواتكم .. مخرج مسرحية علاء الدين برفقة أحمد عز في الرياض

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:20 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشر المخرج والمنتج مجدي الهواري صورة جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر الهواري في الصورة برفقة صديقه الفنان أحمد عز من فعاليات موسم الرياض وعلق قائلا: "الله المستعان .. دعواتكم _ علاءالدين"

جدير بالذكر أن المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لمسرح كايرو شو المنتج لعرض علاء الدين، قال ان النجم احمد عز هو الذي يغني بصوته الأغنية التي صاحبت الفيديو الدعائي للمسرحية التي تنطلق لأول مرة يوم ٢٥ ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

يذكر أن مسرحية علاء الدين اخراج مجدي الهواري و بطولة النجم احمد عز ويشاركه البطولة ، تارا عماد(ياسمين) و محمد ثروت(الجني)، و هشام اسماعيل(الوزير جعفر) و سامي مغاوري (السلطان) ، اسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون).

وكان مجدي الهواري كشف عن مفاجآت اخري كثيرة بانتظار جمهور ومحبي عز داخل مسرحية علاء الدين، وسيشاهدون عز ليس فقط مطربًا ولكن ايضا راقصا في استعراضات مبهرة .
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