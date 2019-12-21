بـ الفورير.. ناهد السباعى بـ إطلالة مختلفة تخطف الأنظار لها

شاركت الفنانة ناهد السباعى، متابعيها بستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة أنيقة ومختلفة.



وظهرت بها ناهد السباعى، ببنطال أنيق باللون الأزرق الذى يبرز عن رشاقتها، وارتدت معه بلوفر قصير بأكمام طويلة باللون الأبيض من الفورير.



وتركت ناهد، شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز هن جمالها وأنوثتها.



واعتمدت فى الماكياج على اللون الرمادى والأزرق الفاتح للعيون لإبراز جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها.



ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة.