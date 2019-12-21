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فن

مِن أجمل مكان فى العالم .. منة فضالى في أحدث إطلالة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:07 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة "منه فضالى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام عدة صور لها من أسوان.

ونشرت فضالي الصورة معلقه :"Lovely morning ، from best place ever ASWAN " "من أجمل مكان فى العالم "أسوان" .

فيما جاءت تعليقات الجماهير كالتالى: " صباح الحب و السعاده الأزرق يليق بك - أجمل قلوب لأجمل منه - منوره أسوان يا قمر، إحنا فى إدفو ياريت تنورينا وتشرفينا ".

يذكر أن الفنانة منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2 " والذى من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى القادم.
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