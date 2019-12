مِن أجمل مكان فى العالم .. منة فضالى في أحدث إطلالة

نشرت الفنانة "منه فضالى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام عدة صور لها من أسوان.



ونشرت فضالي الصورة معلقه :"Lovely morning ، from best place ever ASWAN " "من أجمل مكان فى العالم "أسوان" .



فيما جاءت تعليقات الجماهير كالتالى: " صباح الحب و السعاده الأزرق يليق بك - أجمل قلوب لأجمل منه - منوره أسوان يا قمر، إحنا فى إدفو ياريت تنورينا وتشرفينا ".



يذكر أن الفنانة منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2 " والذى من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى القادم.