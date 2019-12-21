AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:24 م
صدى البلد يكرم شوقي
صدى البلد يكرم شوقي غريب
Advertisements
يسرى غازى
أكد شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أن المهندس هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ساند منتخب أوليمبي الفراعنة على مدار مشوار التتويج بلقب أمم إفريقيا والتأهل إلى الأولمبياد.

وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة، بقيادة شوقى غريب، بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما، للمرة الأولى فى تاريخه، ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقى غريب، على هامش ندوة "صدى البلد" : المهندس هانى أبوريدة دوما ما اقوم باستشارته فى الأمور الخاصة بعملي إلى جانب حياتي الشخصية وساند كثيرا المنتخب الأوليمبي خلال مشوار التتويج باللقب القاري وحجز بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

وشدد شوقى غريب على أن المهندس هانى أبوريدة قام بزيارة معسكر المنتخب الأوليمبي 3 مرات وساند بقوة اللاعبين منذ البداية لافتا إلى أن أبوريدة وضع ثقة كبيرة فى قدراته التدريبية وقيادة أوليمبي الفراعنة إلى منصة التتويج القاري والتأهل إلى الأولمبياد.

وأشار إلى أن أبوريدة من الشخصيات التى ساهمت في خدمة الكرة المصرية على المستوى الإفريقي والدولي موضحا أنه على تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي فى إطار الدعم اللامتناهي لمسيرة أوليمبي الفراعنة القارية والأولمبية.
شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور
شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور
شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور
شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور
شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور
شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور
شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور
شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور
شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور
شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور
شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء عن أمم أفريقيا.. الشيخ طه: نمتلك عوامل العبور لـ طوكيو.. رضا عبدالعال: فرصة العمر.. ورمضان صبحي يؤكد: جاهزون

قبل مواجهة جنوب إفريقيا.. 8 عوامل تعبر بالمنتخب الأولمبي لـ الأولمبياد

تفاصيل مكافآت لاعبي المنتخب الأوليمبي بعد التألق الإفريقي

سنحتكم لـ VAR أو DNA .. محسن صالح يكشف تفاصيل الأزمة عقب تتويج المنتخب الأوليمبي بـ أمم أفريقيا

شوقي غريب: مليش شروط على مصر.. 50 لاعبا مرشح لـ الأولمبياد وهذه حكايتى مع محمد صلاح

صدى البلد يكرم شوقى غريب بعد التأهل لـ الأولمبياد .. صور

ترشيحاتنا

تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بأمر الرئيس.. السيسى يوجه بتطوير المنظومة الضريبية

بحث مستجدات إجراءات تأمين الحدود.. الرئيس السيسى يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية

نجوم الفن والإعلام يعزّون مرتضى منصور في وفاة شقيقته | صور

فايلر يجتمع مع ثنائي الأهلي

تامر حسني يضع حدا للمشككين في دخوله موسوعة جينيس ومسمى الجائزة.. فيديو

الأهلي ونادي إسباني .. نادر شوقي يعلن موعد مباراة اعتزال عماد متعب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور

فى أول ظهور.. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي .. صور