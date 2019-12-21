شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور

أكد شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أن المهندس هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ساند منتخب أوليمبي الفراعنة على مدار مشوار التتويج بلقب أمم إفريقيا والتأهل إلى الأولمبياد.



وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة، بقيادة شوقى غريب، بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما، للمرة الأولى فى تاريخه، ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وقال شوقى غريب، على هامش ندوة "صدى البلد" : المهندس هانى أبوريدة دوما ما اقوم باستشارته فى الأمور الخاصة بعملي إلى جانب حياتي الشخصية وساند كثيرا المنتخب الأوليمبي خلال مشوار التتويج باللقب القاري وحجز بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.



وشدد شوقى غريب على أن المهندس هانى أبوريدة قام بزيارة معسكر المنتخب الأوليمبي 3 مرات وساند بقوة اللاعبين منذ البداية لافتا إلى أن أبوريدة وضع ثقة كبيرة فى قدراته التدريبية وقيادة أوليمبي الفراعنة إلى منصة التتويج القاري والتأهل إلى الأولمبياد.



وأشار إلى أن أبوريدة من الشخصيات التى ساهمت في خدمة الكرة المصرية على المستوى الإفريقي والدولي موضحا أنه على تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي فى إطار الدعم اللامتناهي لمسيرة أوليمبي الفراعنة القارية والأولمبية.

