البحث العلمي تقيم المؤتمر الختامي للنهوض بإنتاجية نخيل البلح.. اليوم

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المؤتمر الختامي لإحدى مبادرات الأكاديمية في النهوض بانتاجية نخيل البلح وذلك اليوم الأحد الموافق 22/12/2019 في تمام الساعة التاسعة صباحًا.



وسيفتتح المؤتمر الاستاذ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والاستاذ الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية وذلك بأحد فنادق القاهرة.



ويأتي هذا المؤتمر الختامي فى غمرة حراك استمر لمدة تزيد عن عامين على الصعيدين البحثي والتطبيقي تمت خلالها تنفيذ العديد من الانشطة، حيث تدعم وتمول أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا العديد من المبادرات التى تهدف إلى الحفاظ على أصناف نخيل البلح وتعظيم انتاجية الأصناف الهامة تجاريًا ذات المردود الأقتصادى والتسويقي، وغيرها من المبادرات الهامة لخدمة صناعة انتاج وتسويق نخيل البلح والتمور ومنتجاته.



وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى اطار التعاون العلمى مع المنظمات الخارجية تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج RIS-ITEC Programma on Science diplomacy .



حيث ينظم البرنامج كل من وزارة الخارجية الهندية وبرنامج نظم البحث والمعلومات للدول النامية الهندى.



ويتحمل المنظمون نفقات السفر والإقامة ومصروف جيب للمشاركين المقبولين، سيغطى البرنامج الموضوعات حول: العلوم، التكنولوجيا والابتكار ، حوكمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التعاون بين الجنوب- الجنوب