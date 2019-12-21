الملكة قلقة.. آخر التطورات الصحية للأمير فيليب وحقيقة مرضه.. فيديو وصور

بعد ساعات من نقل الأمير فيليب دوق إدنبرج إلى المستشفى، وإعلان قصر باكينجهام إنه لا توجد مخاوف خطيرة على صحته، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن زوج الملكة – 98 عامًا- شهد خريفًا سيئًا تسبب في عدم مغادرته للفراش، وأنه يعاني من مرض تشبه أعراضه الأنفلونزا.





وتأمل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أن يتمكن زوجها من قضاء أعياد الميلاد "الكريسماس" معها المقررة يوم الثلاثاء المقبل.





وقالت مصادر إن الدوق لم يكن في أحسن حالاته خلال الأسابيع الماضية، وأنه يعاني من أعراض تشبه الأنفلونزا.





ويعيش فيليب بمفرده في مزرعة بساندرينجهام منذ تقاعده من الحياة العامة في 2017، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أنه أكثر ضعفًا حاليًا.





في بيان صدر بعد ظهر أمس، أصر قصر باكنيجهام على أنه تم التخطيط لإقامة الدوق في المستشفى.





وكانت العلامة الوحيدة لوجوده في مستشفى الملك إدوارد السابع هي عدة ضباط شرطة يحرسون المدخل الرئيسي.





وأكدت مصادر بقصر باكينجهام أن الملكة تشعر بالراحة حيال صحة زوجها، ولذلك قامت بزيارة زوجها في المستشفى. إلا أن الصور أظهرت مصادر القلق تبدو على وجهها وحركاتها.





وكان قصر باكينجهام قد أعلن أمس عن أن الأمير فيليب حالته ليست طارئة، وأنه يعالج تحسبا لأي مشكلات مرضية حيث تم نقله بالهليكوبتر من قصر الملكة في ساندرينجهام في نورفولك إلى لندن ثم إلى المستشفى في ماريليبون.





وقال كاتب السيرة الملكية إنجريد سيوارد: "لقد اشتهر فيليب دائما بكونه قاسيا مثل الثور"، و" نشط بشكل لا يصدق طوال حياته".