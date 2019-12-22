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أسهل طريقة لشوي البطاطا في البوتجاز بخطوات سهلة دون فرن

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:04 ص
أسهل طريقة لشوي البطاطا
أسهل طريقة لشوي البطاطا في البوتجاز بخطوات سهلة دون فرن
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أسماء عبد الحفيظ
البطاطا المشوية تحتاج كثيرا من الوقت للتحضير في الفرن وقد لا تتوفر الفرصة لشويها هكذا،تقدم الشيف أميرة شنب ،أسهل طريقة لشوي البطاطا في البوتجاز بخطوات سهلة دون فرن في أقل وقت.


تحضير البطاطا المشوية على البوتجاز:

- يفرد ورق أبيض في حلة كبيرة مناسبة لحجم البطاطا.

- يبلل الورق المفرود في الحلة بالكامل مع صب القليل من الماء في القاع للتسوية.

- توضع البطاطا في الحلة على الورق المبلل.

- تغطى البطاطا بالورق لاأبيض المبلل ثم ترفع الحلة على نار عالية.

- وعند سماع غليان الماء تترك حلة البطاطا لمدة ساعة على نار هادئة حتى تمام التسوية.
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