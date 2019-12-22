بتكلفة مليار و700 مليون جنيه .. تعرف على موعد الانتهاء من محور ديروط

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل عن موعد الانتهاء من تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم في محافظة أسيوط.



جاء ذلك خلال تفقده أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل أمس بتكلفة إجمالية بلغت مليار و700 مليون جنيه فى مرحلته الأولى .



وأوضح أن المحور يربط بين الطرق ( الصحراوي الشرقي ، والصحراوي الغربي ، والزراعي) وبلغت نسبة التنفيذ للمشروع 31 % وسيتم الانتهاء منه فى 30 يونيو 2020 يأتى ذلك استكمالا لخطة الدولة ووزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر ضمن 7 محاور يجرى تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى .



وأكد الفريق كامل الوزير على أهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقا لرؤية مصر 2030 مشددا على سرعة نهو الاعمال بمحور ديروط الحر فى توقيتاتها المحددة ومراعاة المواصفات الفنية للتنفيذ .



وأشار إلى أن مشروع محور ديروط العلوى على النيل يعتبر من المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وخاصة المتعلقة بالطرق والكبارى لانها احد ركائز التنمية المستدامة وتساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية ويجرى العمل فى مرحلته الاولى ويساهم فى الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي وتبلغ تكلفة المرحلة الأولي منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومتر وعرض 21مترا على حارتين مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وتشمل 13 عمل صناعى منها 2 كبارى رئيسية هى ( كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري علي السكة الحديد بطول 630 م أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية ) وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول معلنًا دعمه الكامل للمشروع وتذليل كافة المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال اعمال التنفيذ فى التوقيتات المحددة .



