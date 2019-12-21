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رياضة

شاهد .. احتفال لاعبى ليفربول بلقب كأس العالم للأندية.. ومحمد صلاح الأفضل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تسلم فريق ليفربول الإنجليزي كأس العالم للأندية من جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت بملعب "خليفة" الدولي في قطر.



توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم.

جاء الهدف في الشوط الأول الإضافي من هجمة مرتدة قادها السنغالي ساديو ماني وعندما دخل إلى منطقة الجزاء مررها إلى فيرمينو القادم من الخلف ليسجلها البرازيلي بطريقة رائعة في الشباك.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يتمكن من الحصول على لقب هذه البطولة.

وأصبح صلاح ثاني لاعب عربي يحقق مونديال الأندية بعد المغربي أشرف حكيمي، الذي حصل على لقب البطولة رفقة ريال مدريد في عام 2017.
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