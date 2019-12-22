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استجابة لـ صدى البلد.. رئيس الوزراء يكلف بعلاج طفلة فقدت سمعها نتيجة خطأ طبي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:22 ص
مجلس الوزراء يستجيب
مجلس الوزراء يستجيب الطفله ندي
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مصطفى كرم
استجاب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لشكوى المواطن عادل بخيت من إصابة ابنته ندى بفقد في السمع نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية زرع قوقعة بالأذن على نفقة الدولة بأحد المستشفيات الحكومية، ولعدم متابعة الطبيب المعالج لها بعد العملية مما أفقدها السمع.

وأكد مجلس الوزراء في بيانه لـ صدى البلد، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كلف بمتابعة حالة الطفلة ندي، وتوفير العلاج والفحوصات الطبية اللازمة لاتمام شفاءها، وذلك بعد التواصل من لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء.

وأفاد المجلس بأن لجنة الاستغاثات الطبية برسائة الدكتور حسام المصري توصلت مع مدير معهد السمع والكلام بإمبابة لمتابعة حالة الطفلة "ندي"، وقام المجلس بإعداد خطاب موجه لمدير السمع والكلام ، وتم عمل كونسولتو طبي لحاله، وطلب الأطباء مجموعة فحوصات شاملة لتقييم الحاله وأنه جاري إجراء الأشعة والفحوصات المطلوبة الان.

ويتقدم موقع صدي البلد بالشكر لرئاسة مجلس الوزراء ولجنة الاستغاثات الطبية علي سرعة الاستجابة والدور الانساني الذي يقوم به المجلس لانقاذ المرضي وتوفير متطلباتهم.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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