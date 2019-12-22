منظمات عربية وإفريقية تعقد منتدى لدعم منظمة التعاون الإسلامي

دعت منظمات عربية وإفريقية إلى عقد منتدى إسلامي على نطاق واسع يضم قوى مدنية وإسلامية بارزة للتأكيد على مرجعية منظمة التعاون الاسلامي بإعتباره الكيان الجامع الذي يمثل كل الدول بالتساوي في الحقوق والواجبات والأهداف .



وتم تشكيل أمانة لمنتدى دور منظمات المجتمع المدني في وحدة العالم الاسلامي وحفظ مؤسساته برئاسة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو البرلمان المصري ومجلس التضامن المصري والعربي برئاسة الدكتور زين السادات والمركز الموريتاني الدولي للدراسات برئاسة السفير محمد الصوفي وتحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة والشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة.



من جانبه قال السفير محمد العرابي، إنه تم الدعوة إلى منتدى إسلامي يجمع القوى المدنية والإسلامية البارزة للتأكيد على مرجعية منظمة التعاون الاسلامي، الكيان الجامع لكل الدول.



ومن جانبه قال الدكتور زين السادات رئيس مجلس التضامن المصري العربي الإفريقي، إن المنتدى الذي يحمل عنوان دور منظمات المجتمع المدني في وحدة العالم الاسلامي وحفظ مكانة مؤسساته مقرر عقده في الربع الأول من العام المقبل 2020.