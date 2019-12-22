محمد صبحي: المساواة بين المرأة والرجل كلمة غير صحيحة

قال الفنان محمد صبحى، إن المرأة المصرية حصلت على معظم حقوقها، وبدأت تتولى المناصب القيادية وأصبحت وزيرة ومحافظة، ولكن المنطق الذكوري ما زال موجودا داخل البيت.



وأضاف محمد صبحى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن معدلات الطلاق فى مصر مرتفعة وأعلى نسب لـ الطلاق تكون بعد أشهر قليلة من الزواج.



وأشار إلى أن الطلاق يقسم الأسرة إلى أسرتين، فالرجل يسكن فى شقة والزوجة فى شقة أخرى، والأبناء يتعرضون لمشكلات كثيرة.



وأكد محمد صبحى، أن الطفل من عمر 5 سنوات يجب أن يتعلم الطريقة الصحيحة للتعامل مع المرأة، ومشيرا إلى أن المساواة بين المرأة والرجل كلمة غير صحيحة.



وألقى محمد صبحى، قصيدة فى المرأة قائلا: "إذا كانت المرأة قد خرجت من ضلع آدم فإنا وأنت وكل الرجال وكل النساء خرجنا من رحمها .. فكن قويًا لا لكهرها.. لحتوائها.. كن عبد رقيقًا صادقًا صديقًا لا لامتلاكها.. كن فارسًا ستكون لك هي الحصن والوطن" .

