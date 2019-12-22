تجنبًا لتعفنها.. طريقة حفظ الجبنة القريش

الجبنة القريش من أنواع الجبن الطازجة التي تحتاج لحفظ واستخدام بطريقة صحيحة حتى لا يتغير طعمها أو تتعفن، وهو ما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي بنصائح لحفظ الجبنة القريش طازجة لأطول فترة.





حفظ الجبنة القريش في الثلاجة:



- يجب الانتباه لطريقة وضع الجبنة القريش وحفظها في الثلاجة، حيث يجب أن تغلف وتوضع في كيس حتى لا يصل لها أي رطوبة أو هواء أو مياه وهو ما يسرع ويساعد على تعفنها وتغير نكهتها إلى الطعم المر.





- أفضل طريقة لحفظ الجبنة القريش طازجة أن توضع في علبة طعام وعليها القليل من الماء واللبن ورشة ملح وهو ما يحافظ رطوبتها وجعلها طازجة عندما توضع في الثلاجة خلال الاستخدام .



حفظ الجبنة القريش في الفريزر:



- يمكن أن تغلق الجبنة القريش في كيس بلاستيكي أو علبة طعام لتحفظ وتترك في الفريزر، وهو ما يحافظ عليها طازجة لأطول فترة دون أن يتغير طعمها أو لونها.



ملحوظة:

- عند ملاحظة بدأ تغير طعم أو رائحة الجبنة القريش بعد تركها في الثلاجة لمدة، يجب نقعها قليلًا في المياه وشطفها للتخلص من طبقها الخارجية لأنها الأسرع في التغير والتلف وبعد ذلك يجب تجربة طعم الجبنة من الداخل بعد شطفها والتأكد أنها صالحة بعد الشطف، إذا استمر تغير طعمها ورائحتها يتم التخلص منها فورًا.