AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجنبًا لتعفنها.. طريقة حفظ الجبنة القريش

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
تجنبًا لتعفنها..
تجنبًا لتعفنها.. طريقة حفظ الجبنة القريش
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
الجبنة القريش من أنواع الجبن الطازجة التي تحتاج لحفظ واستخدام بطريقة صحيحة حتى لا يتغير طعمها أو تتعفن، وهو ما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي بنصائح لحفظ الجبنة القريش طازجة لأطول فترة.


حفظ الجبنة القريش في الثلاجة:

- يجب الانتباه لطريقة وضع الجبنة القريش وحفظها في الثلاجة، حيث يجب أن تغلف وتوضع في كيس حتى لا يصل لها أي رطوبة أو هواء أو مياه وهو ما يسرع ويساعد على تعفنها وتغير نكهتها إلى الطعم المر.


- أفضل طريقة لحفظ الجبنة القريش طازجة أن توضع في علبة طعام وعليها القليل من الماء واللبن ورشة ملح وهو ما يحافظ رطوبتها وجعلها طازجة عندما توضع في الثلاجة خلال الاستخدام .

حفظ الجبنة القريش في الفريزر:

- يمكن أن تغلق الجبنة القريش في كيس بلاستيكي أو علبة طعام لتحفظ وتترك في الفريزر، وهو ما يحافظ عليها طازجة لأطول فترة دون أن يتغير طعمها أو لونها.

ملحوظة:
- عند ملاحظة بدأ تغير طعم أو رائحة الجبنة القريش بعد تركها في الثلاجة لمدة، يجب نقعها قليلًا في المياه وشطفها للتخلص من طبقها الخارجية لأنها الأسرع في التغير والتلف وبعد ذلك يجب تجربة طعم الجبنة من الداخل بعد شطفها والتأكد أنها صالحة بعد الشطف، إذا استمر تغير طعمها ورائحتها يتم التخلص منها فورًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في موسمه.. أسهل طريقة لتفصيص الرمان وحفظه

د. مجدى بدران يكتب: البصل يرفع المناعة

طريقة تسخين العيش الفينو بسهولة

العسل والثوم والخبز.. احذري وضع 5 أطعمة في الثلاجة

نصائح للتخلص من زفارة سلطة السي فود

توقفي عنها فورا .. 4 أخطاء شائعة عند تخزين الملوخية

ترشيحاتنا

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور

بحث مستجدات إجراءات تأمين الحدود.. الرئيس السيسى يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية

إيطاليا توجه صفعة قاسية لحكومة السراج.. تفاصيل

حسام موافي يتقدم ببلاغ لـ الصحة بسبب تحليل فيتامين د

محمد صلاح يتوج بـ لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

بينهم نواب شباب.. مصادر حكومية تكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز تاريخي .. منتخب مصر للإسكواش يتوج ببطولة العالم للفرق للمرة الخامسة

كاميرا المنزل تكشف مفاجآت في مقتل امرأة داخل غرفة نومها بالسعودية

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور