الهامش المقدس.. أمسية روحية لخدام الطفولة بحلوان والمعصرة

أقامت لجنة الطفولة بإيبارشية حلوان والمعصرة أمسية روحية لخدام مرحلة الطفولة بكنائس الإيبارشية، تحت شعار: “الهامش المقدس”.

ألقى نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية، كلمة روحية عن اهتمام الخادم بكل نفس من مخدوميه، وكيف يوجّههم إلى الله.

وتأمل نيافته في قول الرب:

“أَلَيْسَتْ خَمْسَةُ عَصَافِيرَ تُبَاعُ بِفَلْسَيْنِ، وَوَاحِدٌ مِنْهَا لَيْسَ مَنْسِيًّا أَمَامَ اللهِ؟” (لو ١٢: ٦)،

مشددًا على ضرورة احتواء المخدوم غير النشط أو غير المندمج.

كما ألقى الدكتور ماجد حليم كلمة بعنوان: “خادم حسب قلب الله”.

وشهدت الأمسية مشاركة نحو 370 خادمًا، إلى جانب حضور عدد من آباء كهنة الإيبارشية.