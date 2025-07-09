الهامش المقدس.. أمسية روحية لخدام الطفولة بحلوان والمعصرة

أقامت لجنة الطفولة بإيبارشية حلوان والمعصرة أمسية روحية لخدام مرحلة الطفولة بكنائس الإيبارشية، تحت شعار: “الهامش المقدس”.
ألقى نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية، كلمة روحية عن اهتمام الخادم بكل نفس من مخدوميه، وكيف يوجّههم إلى الله.
وتأمل نيافته في قول الرب:
“أَلَيْسَتْ خَمْسَةُ عَصَافِيرَ تُبَاعُ بِفَلْسَيْنِ، وَوَاحِدٌ مِنْهَا لَيْسَ مَنْسِيًّا أَمَامَ اللهِ؟” (لو ١٢: ٦)،
مشددًا على ضرورة احتواء المخدوم غير النشط أو غير المندمج.
كما ألقى الدكتور ماجد حليم كلمة بعنوان: “خادم حسب قلب الله”.
وشهدت الأمسية مشاركة نحو 370 خادمًا، إلى جانب حضور عدد من آباء كهنة الإيبارشية.