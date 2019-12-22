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منوعات

شاهد.. لحظة افتراس نمر لـ شاب في حديقة حيوان بـ السعودية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:14 ص
نمر
نمر
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عزة عاطف
خالف وافد سوداني تعليمات السلامة الخاصة بحديقة حيوان «ميلز» في الرياض أثناء زيارته قبل أن يقع في شباك النمر المفترس.

سقط شاب سوداني يدعى «محمد عبدالمحسن» داخل حظيرة النمر وقام مسرعًا بوضع رأس الشاب بين فكيه محاولًا افتراسه مما نجم عنه إصابات بالغة.

أسرعت شرطة الحديقة بإطلاق الطلقات التحذيرية على النمر لكي يترك عبدالمحسن البالغ من العمر 24 عامًا وفقًا لصحيفة المرصد، وتخليصه من قبضة النمر.

كان عبدالمحسن، تجاوز الحواجز المحيطة بحظيرة النمر، متمسكًا بحبل لم يصمد طويلًا وانقطع فسقط الشاب السوادني فريسة سهلة بين مخالب النمر.

تعرض عبدالمحسن لإصابات بالغة تم نقله على إثرها إلى المستشفى في الحال، يقول «جوثان بيلز» المسئول عن الحديقة بأن الشاب تجاوز حاجزين ثم سقط.
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