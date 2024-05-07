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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصواء الخلالي: معاهدة السلام ألغيت بما حدث اليوم من إسرائيل في رفح

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدولة المصرية، رغم مواجهتها تحديات عديدة داخليا وخارجيا، ما زالت  تساند القضية الفلسطينية ولم تتخلى عنها.

وأوضحت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية سي بي سي، أن مصر تتحمل القضية الفلسطينية على عاتقها وتسعى بكافة السبل الممكنة لإحلال السلام في المنطقة.

ونوهت الإعلامية قصواء الخلالي، أن الكيان الصهيوني ادعى أن حماس هي من تعرقل المفاوضات، ولكن حماس وافقت على المقترح المصري القطري، لوقف إطلاق النار، وأحرجت إسرائي،  لنتفاجئ بقيام إسرائيل شن حملات هجومية على رفح بالجانب الفلسطيني، ورفع العلم الإسرائيلي.

وأردفت أن فضائح الكيان الصهيوني في العالم غير مسبوقة بسبب سياسات نتانايهو، منوهة أن الدولة المصرية جاهزة لكافة السيناريوهات.

وأكملت ان احتلال معبر رفح، الوصول لأقرب نقطة من الحدود المصرية، يمثل اختراق لمعاهدة السلام بين مصر واسرائيل متسائلة هل معاهدة السلام سارية ببنودها وملحقاتها حتى الآن بعد كل هذه الخروقات الإسرائيلية.

واختتمت:" معاهدة السلام ألغيت بما حدث اليوم من اسرائيل، ونحن بحاجة إلى معاهدة جديدة ، وهذا مطلب شبه شعبي، لأنه لا يوجد مواطن مصري سعيد برفع العلم الإسرائيلي في رفح من الجانب الفلسطيني".

قصواء الخلالي الجانب الفلسطيني الحدود المصرية إسرائيل السلام في المنطقة رفح وقف إطلاق النار

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