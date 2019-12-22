أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من الطقس بداية من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع.. فيديو

النهارده بداية الشتاء.. الأرصاد للمواطنين والسائقين: الشبورة مسستمرة للاثنين.. البسوا الشتوي من أول اليوم وما تخففوش ولا تسرعوا أثناء القيادة.. والقاهرة تسجل 21