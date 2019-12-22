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أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من الطقس بداية من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:18 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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آيات أحمد
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن فصل الشتاء بدأ رسميًا أمس، السبت الموافق 21 ديسمبر، موضحة أن الطقس دافئ خلال فترات النهار وبارد أثناء الليل وفى الصباح الباكر.

وحذرت الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة لبرنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، من تكون الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مشيرة إلى أنه تم إغلاق العديد من الطرق بسبب الشبورة المائية صباح أمس.

وأضافت أنه غدًا سيكون هناك استقرار فى الحالة الجوية، ولكن بداية من يوم الثلاثاء سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار، حيث ستتزايد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى وقد تمتد حتى القاهرة.

وأوضحت أنه سيكون هناك رياح مثيرة للأتربة بداية من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس القادم، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة بمعدل درجتين.

وأكدت أن درجة الحرارة أقل برودة اليوم، الأحد، بسبب تكاثر الشبورة المائية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى تتراوح بين 20 و21 درجة، بينما السواحل الشمالية تتراوح بين 16 و20 درجة.
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