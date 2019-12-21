التقلبات الشتوية | الأرصاد ترد على اختفاء الشمس 3 أيام بدءا من غدٍ

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن غدا الاحد أطول ليلة في عام 2019 على الإطلاق، موضحا أننا جغرافيا بدأنا في فصل الشتاء من اليوم 21 ديسمبر.



وأضاف شاهين خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية « الحدث اليوم»، أن فصل الشتاء هذا العام لم يحدث فيه اي تقلبات جوية والجو مستقر بالاضافة أن فترات طلوع الشمس جيدة خلال ساعات النهار مما يجعل الجو به دفئا.



وأشار شاهين، أنه في حال اختفاء اشعة الشمس سوف تنخفض درجة الحرارة سريعا ويصبح الفرق بين درجات الحرارة العظمي والصغرى 10 في بعض المدن، ناصحا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال اليوم.



ونفى شاهين حدوث ما يسمى بالتقلبات الشتوية، غدا الأحد 22 ديسمبر وهو اختفاء الشمس لمدة 3 أيام متتالية.