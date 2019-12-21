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أخبار البلد

الأرصاد: شبورة كثيفة غدا وصقيع على عدة مناطق..والصغرى في القاهرة 11 درجة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا، الأحد، مائلا للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد نهارا، باردا ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:
القاهرة 21/11
الإسكندرية 21/13
بورسعيد 21/13
رفح 20/9
طابا 20/10
كاترين 19/2
شرم الشيخ 25/15
بني سويف 21/10
الأقصر 24/8
الوادي الجديد 22/8
حلايب 24/21
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