يناير أكثرها برودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 3 شهور شتاء تبدأ السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الشتاء جغرافيا في مصر يوم السبت القادم 21 ديسمبر 2019، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة وينتهي في يوم 20 مارس 2020.



ويتسم مناخ فصل الشتاء بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة معظم الأوقات وقلة عدد ساعات سطوع الشمس ويتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة للتغيرات المناخية، وقد يصاحب هذه الحالات سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة والتي قد تكون رعدية أحيانا خاصة على السواحل الشمالية للبلاد وقد تمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى محافظات شمال الصعيد وتصل أحيانا لحد السيول على المناطق الجبلية من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، متوسط درجات الحرارة، المتوقعة خلال شهور فصل الشتاء، كالتالي:



شهر ديسمبر



على القاهرة والوجه البحري ستتراوح الدرجات ما بين 20 إلى 23 للعظمى، وتكون الصغرى المتوقعة بين 10 لـ12 درجة.





على السواحل الشمالية تتراوح العظمى ما بين 19 إلى 22 للعظمى، والصغرى ما بين 10 إلى 12 درجة.





على جنوب البلاد تتراوح العظمى ما بين 23 إلى 26 درجة، والصغرى تتراوح ما بين 9 إلى 12 درجة.



شهر يناير



على الوجه البحري والقاهرة ستتراوح ما بين 20 إلى 23 والصغرى ما بين 10 إلى 12 درجة.





على السواحل الشمالية تتراوح العظمى ما بين 18 إلى 19 درجة والصغرى تكون 10 إلى 9 درجات.





على جنوب البلاد تتراوح العظمى ما بين 23 إلى 24 درجة، والصغرى تكون ما بين 10 إلى 9 درجات.



شهر فبراير حتى 20 مارس



على الوجه البحري والقاهرة ستتراوح درجات الحرارة ما بين 19 إلى 23 للعظمى والصغرى تكون ما بين 10 إلى 9 درجات.





على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 18 إلى 20 للعظمى والصغرى ما بين 10 إلى 9 درجات.

على جنوب البلاد تتراوح العظمى ما بين 24 إلى 27 درجة والصغرى ما بين 10 إلى 11 درجة.



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المسؤولين بالمحافظات اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادا لفصل الشتاء وموجاته غير المستقرة.