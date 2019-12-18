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أخبار البلد

استقرار في الأحوال الجوية.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:21 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
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نورهان خفاجي
تشهد حالة الطقس و درجات الحرارة، خلال الـ72 ساعة القادمة، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، دون وجود أي ظواهر جوية تؤثر على حركة المواطنين أو الأنشطة اليومية، ونستعرض بالتفصيل حالة الطقس و درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر.

طقس يوم الخميس 19 ديسمبر 2019

يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر

طقس يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019

يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة.

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درجات الحرارة في مصر

تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة، على السواحل الشمالية الغربية ما بين 14 للصغرى و20 للعظمى، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تتراوح ما بين 20 للعظمى و13 للصغرى، وعلى الوجه البحري والقاهرة 21 للعظمى والصغرى 11، وعلى جنوب سيناء والغردقة 23 للعظمى 14 للصغرى، وعلى شمال الصعيد تكون 22 للعظمى والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 للعظمى و12 للصغرى.

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