استقرار في الأحوال الجوية.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة

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درجات الحرارة في مصر



تتراوحخلال هذه الفترة، على السواحل الشمالية الغربية ما بين 14 للصغرى و20 للعظمى، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تتراوح ما بين 20 للعظمى و13 للصغرى، وعلى الوجه البحري والقاهرة 21 للعظمى والصغرى 11، وعلى جنوب سيناء والغردقة 23 للعظمى 14 للصغرى، وعلى شمال الصعيد تكون 22 للعظمى والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 للعظمى و12 للصغرى.