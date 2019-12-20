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دليل على حالة الاستقرار.. الأرصاد تكشف أسباب الشبورة المائية وتحذيراتها للمواطنين.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن الأحوال الجوية مستقرة على أغلب المدن ومحافظات الجمهورية مؤكدا أن الشبورة المائية دليل على حالة الاستقرار.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات ابهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن الشبورة المائي كانت مستمرة على مدار الـ 48 ساعة الماضية حتى اليوم مشيرا أن الشبورة المائية تتكون نتيجة مرتفع جوي قوي بطبقات الجو العليا إضافة إلى رياح شمالية شرقية قادمة على سطح الأرض من البحر المتوسط.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أنه يجب على قائدي السيارات توخي أقصى درجات الحذر مؤكدا أن هناك بعض الطرق والمناطق تصل الشبورة إلى حد الضباب وتقل الرؤية بشكل كبير خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المزروعات.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أنه ستتلاشى تلك الشبورة بمجرد سطوع أشعة الشمس وستتفتت هذه الشبورة ولا علاقة للشبورة بارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة كما يروج البعض.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية  أنه لا فرص لسقوط الأمطار مع تواجد الشبورة المائية والطقس سيكون معتدل لمدة الـ 72 ساعة القادمة ناصحا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة القادمة.
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