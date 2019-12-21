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توك شو

الأرصاد تحذر: استمرار الشبورة المائية على الطرق حتى الإثنين ..فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:13 ص
شبورة مائية كثيفة
شبورة مائية كثيفة على البلاد
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قسم التوك شو
أفادت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تشهد منذ ثلاثة أيام شبورة مائية كثيفة تحولت إلى ضباب في بعض المناطق، واستدعى الأمر إغلاق العديد من الطرق أمس، وأن هذه الشبورة المائية مستمرة حتى بعد غد الإثنين.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشبورة المائية تكونت نتيجة لعدم استقرار في الطقس خلال الفترة الماضية، وأيضًا أننا نتأثر برياح شمالية شرقية تمر على البحر المتوسط وتحمل كميات مرتفعة من بخار الماء ونسبة الرطوبة مرتفعة للغاية.

وناشدت الدكتورة إيمان شاكر، السائقين الحذر والتريث أثناء القيادة وخاصة في السير على الطرق السريعة والطرق الزراعية لتجنب الحوادث بسبب الشبورة، مشيرة إلى أن اليوم هو بداية فصل الشتاء جغرافيًا في 21 ديسمبر، والشعور بمتغيرات واختلاف درجات الحرارة والبرودة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وذكرت الدكتورة إيمان شاكر، أن الفرق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى أصبح أكثر من 10 درجات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الشتوية منذ بداية اليوم حتى نهايته.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، أن هناك فرصا لسقوط أمطار على السواحل الشمالية من يوم الاثنين المقبل، وأن ليلة الكريسماس يوم الثلاثاء ستشهد مجموعة من التغيرات والتقلبات الجوية، كما أنه من الوارد فرص سقوط الأمطار على القاهرة.

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن درجات الحرارة اليوم على كل من:
القاهرة والوجه البحري العظمى 21 الصغرى 10
السواحل الشمالية العظمى 19 الصغرى 11
شمال الصعيد العظمى 20 الصغرى 9
جنوب الصعيد العظمى 24 الصغرى 11
جنوب سيناء العظمى 22 الصغرى 14
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