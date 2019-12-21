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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21-9-2019 بالمحافظات| فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:16 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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كـريـم الـخـطـيـب
استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21/9/2019 ، حيث ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المسؤولين بالمحافظات اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادا لفصل الشتاء وموجاته غير المستقرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019، أول أيام فصل الشتاء في مصر، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهي في يوم 20 مارس 2020.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة خلال اليومين المقبلين ستشهد تقلبات جوية وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يصل لحد الصقيع على بعض المناطق، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ملامح الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء تتمثل بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة معظم الأوقات وقلة عدد ساعات سطوع الشمس ويتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة للتغيرات المناخية.

وقد يصاحب هذه الحالات سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة والتي قد تكون رعدية أحيانا خاصة على السواحل الشمالية للبلاد وقد تمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى محافظات شمال الصعيد وتصل أحيانا لحد السيول على المناطق الجبلية من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وجاءت درجات الحرارة في المحافظات كالتالي: 

القاهرة 21
الإسكندرية 23
مطروح 20
دمياط 19
بورسعيد 19
العريش 19
رفح 19
الإسماعيلية 23
السويس 21
وادي النطرون 20
المنصورة 21
طنطا 22
سانت كاترين 15
الغردقة 25
شرم الشيخ 23
الفيوم 22
المنيا 22
أسيوط 20
سوهاج 22
قنا 22
الأقصر 25
الوادي الجديد 25
أسوان 26
حلايب 24 
شلاتين 26
أبو رماد 25 
رأس حدربة 25

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