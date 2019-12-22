11 مشاركة فى معارض دولية.. كشف حساب وزارة السياحة فى 2019

شهدت وزارة السياحة خلال العام الجارى ٢٠١٩ العديد من المشاركات الدولية للترويج للقطاع، واستعادة المؤشر السياحى إلى سابق عهده.



وفى إطار ذلك يرصد "صدى البلد" كشف حساب وزارة السياحة خلال العام الجارى من مشاركات تمت فى 11 معرضا دوليا فى السطور القادمة:



١- شاركت الوزارة في شهر ديسمبر الجاري لأول مرة فى البازار الخيري الدولي السنوى الذى يقام في مقر الأمم المتحدة بمدينة چنيڤ السويسرية، والذي تنظمه كل عام رابطة نساء الأمم المتحدة United Nations Women’s Guild بالتعاون مع البعثات الدائمة للأمم المتحدة فى جنيف والحكومة السويسرية ومجتمع الأعمال السويسري، وقد تم اختيار مصر لرئاسة البازار هذا العام.



٢- شاركت الوزارة في شهر نوفمبر الماضي في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 (World Travel Market).



٣- شاركت الوزارة في شهر اكتوبر الماضي في معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019".



٤- شاركت الوزارة في شهر أكتوبر الماضي في معرض السياحة والسفر لدول أمريكا اللاتينية FIT latin America، والذي عُقد بالعاصمة الارجنتية بيونس أيريس.



٥- شاركت الوزارة في شهر كتوبر الماضي فى معرض TTG Incontri الذي اُقيم بمدينة ريمينى الإيطالية.



٦- شاركت الوزارة في شهر أكتوبر الماضي في الدورة السادسة والعشرون لمعرض السفر والسياحة UITM الذى اُقيم بمدينة كييف بأوكرانيا.



٧- شاركت الوزارة في شهر أكتوبر الماضي في المعرض الدولي للسياحة والسفرIFTM TOPRESA الذى اُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.



٨- شاركت الوزارة في شهر سبتمبر الماضي الدورة الخامسة والعشرين لمعرض Leisure – Otdykh السياحى الدولى الذي اُقيم بالعاصمة الروسية موسكو.



٩- شاركت الوزارة في شهر ابريل الماضي في ملتقى سوق السفر العربي ATM بدبي.



١٠ - شاركت الوزارة في شهر مارس الماضي في بورصة برلين السياحية ITB.



١١- شاركت الوزارة في شهر يناير الماضي في الدورة التاسعة والثلاثين للمعرض الدولى للسياحة والسفر الفيتور «FITURE» الذي اُقيم بإسبانيا.



