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رياضة

كلوب يشكك في أحقية تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر.

وكان ليفربول توج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، أمس، السبت، بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد، في المباراة النهائية، سجله ابلرازيلي روبرتو فيرمينو.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة:" محمد صلاح لم يأتي هنا من أجل الفوز بالجوائز الفردية، أنه هنا لمساعدة الفريق".

وأضاف يورجن كلوب:" محمد صلاح فاز بجائزة افضل لاعب في كأس العالم تكريما لبده مصر، وهذا أمر عادي".

واختتم كلوب :" لكن بصراحة محمد صلاح كان جاهزا خلال البطولة، لم أنه لم يشارك كثيرا في الأسابيع الماضية، مثل باقي اللاعبيين".

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في مباراتين بمونديال الأندية، أمام مونيري المكسيكي وفلامينجو البرازيلي، صنع خلالهما هدف.

يذكر أن كأس العالم للأندية، هو اللقب الثالث لمحمد صلاح مع ليفربول خلال 2019، بعد أن فاز مع الفريق بـ دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.

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