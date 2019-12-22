اعتزال متعب.. الأهلى يقترب من مواجهة ليفربول أو برشلونة

أعلن الإعلامى أحمد شوبير عن بعض التفاصيل الخاصة بمباراة اعتزال عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى السابق.



وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، اليوم، الأحد، إن متعب استقر بالفعل على إقامة اللقاء في صيف 2020 وهو ما أكده نادر شوقي، مدير أعمال مهاجم الأهلي الأسبق.



وأضاف أن عماد متعب يتفاوض مع فريقين عالميين لمواجهة الأهلي وديًا، الأول هو ليفربول الإنجليزي ويساعده محمد صلاح، نجم الفريق الإنجليزى ومنتخب مصر، لإتمام المفاوضات.



وأوضح شوبير أن الفريق الآخر هو برشلونة الإسباني وبالفعل كانت هناك زيارة لإسبانيا من جانب نادر شوقي ومتعب لحضور لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في كامب نو والتفاوض مع إدارة النادي الكتالوني.



وكان عماد متعب أنهى مسيرته الكروية بعد نهاية عقده مع الأهلي في صيف 2018 بعد أن خرج من حسابات الجهاز الفنى، وكان متعب أحرز العديد من البطولات مع الأهلى والمنتخب الوطنى.

