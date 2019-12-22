بإطلالة صيفية.. منة فضالي ترتدي ملابس بكار فى أسوان

نشرت منة فضالي مجموعة من الصور خلال تواجدها في أسوان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة صيفية، حازت إعجاب الكثير من متابعيها، حيث ارتدت تيشرت نصف كم أبيض، وبنطلون جينز، وقبعة تشبه قبعة بكار.
وعلقت منة فضالي على الصورة قائلة: "وانا بكار".
وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة منة فضالي مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: "رحلة سعيدة"، "هتفضلي طول عمرك موزة"، "أجمل وأحسن منة فى الدنيا".
وظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة صيفية، حازت إعجاب الكثير من متابعيها، حيث ارتدت تيشرت نصف كم أبيض، وبنطلون جينز، وقبعة تشبه قبعة بكار.
وعلقت منة فضالي على الصورة قائلة: "وانا بكار".
وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة منة فضالي مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: "رحلة سعيدة"، "هتفضلي طول عمرك موزة"، "أجمل وأحسن منة فى الدنيا".