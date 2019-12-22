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رياضة

جنش يسابق الزمن من أجل العودة لمباريات الزمالك

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:56 م
جنش
جنش
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
تواجد محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي من أجل استكمال البرنامج الخاص به تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك حيث يؤدي الحارس برنامج فني وبدني بشكل مستمر في مقر النادي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وخضع جنش لتدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم قبل أن يخوض تدريبات في الملعب تحت إشراف مدربه.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وطالب المدير الفني اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة الحالية، وذلك قبل المواجهة الهامة أمام الإنتاج الحربي، مشيرا إلى ضرورة الفوز من أجل عودة الفريق في الطريق السليم.

وشهدت الجلسة تقديم كارتيرون مجموعة من النصائح للاعبين من أجل تنفيذها في المران، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل التكتيكية المراد العمل عليها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
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